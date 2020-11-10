{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Ему был 91 год
Игорь Москвин Александр Яковлев/ТАСС
Описание
Игорь Москвин
© Александр Яковлев/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию", - говорится в сообщении.

Теги
Фигурное катание
ММА
Бой Исмаилов - Штырков может пройти со зрителями
Об этом ТАСС заявил президент организации Алексей Яценко
Читать полностью