Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

ТАСС, 10 ноября. Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию", - говорится в сообщении.