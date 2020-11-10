Васильев: тренер по фигурному катанию Москвин был наставником и в спорте, и в жизни

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин был для своих учеников наставником и в спорте, и в жизни. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев.

Москвин скончался во вторник на 92-м году жизни.

"Это мой родитель в фигурном катании, человек, который научил меня всему тому, что я использовал для достижения наилучших результатов, - сказал Васильев. - Он был наставником и в спорте, и в жизни. Жизнь его была интересной, насыщенной, не только в фигурном катании. Как отец, как муж он прожил долгую и счастливую жизнь".

"Жаль, что уходят такие профессионалы. Но память остается, и это самое главное", - добавил собеседник ТАСС.