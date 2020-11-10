Спортивный директор ПСЖ не исключил возможности перехода Роналду

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду летом 2021 года с целью сокращения расходов в условиях пандемии коронавируса. Зарплата 35-летнего португальца, по данным СМИ, составляет €31 млн в год. Действующее соглашение "Ювентуса" с Роналду истекает в июне 2022 года.

"Сейчас сложно что-то предугадать. Возможно, Роналду завтра проснется и решит, что хочет играть в "Пари Сен-Жермен". Тем более он хочет покинуть Турин. Мы не исключаем, что он станет нашим игроком", - сказал Леонардо.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.