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Футбол во Франции

Спортивный директор ПСЖ не исключил возможности перехода Роналду

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает вариант продажи португальца летом 2021 года
Спортивный директор ПСЖ Леонардо EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Спортивный директор ПСЖ Леонардо
© EPA-EFE/Julien de Rosa

ТАСС, 10 ноября. Спортивный директор французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Леонардо сообщил, что португалец Криштиану Роналду может стать игроком парижской команды. Его комментарий приводит пресс-служба клуба.

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Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду летом 2021 года с целью сокращения расходов в условиях пандемии коронавируса. Зарплата 35-летнего португальца, по данным СМИ, составляет €31 млн в год. Действующее соглашение "Ювентуса" с Роналду истекает в июне 2022 года.

"Сейчас сложно что-то предугадать. Возможно, Роналду завтра проснется и решит, что хочет играть в "Пари Сен-Жермен". Тем более он хочет покинуть Турин. Мы не исключаем, что он станет нашим игроком", - сказал Леонардо.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.

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