Ватутин: руководство Евролиги заявило о намерении продолжать сезон, несмотря на сложности

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги на заседании совета акционеров подтвердило, что намерено следовать ранее принятому плану проведения нынешнего сезона и, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, продолжать чемпионат. Об этом ТАСС рассказал президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Ранее источник ТАСС в руководстве турнира рассказал, что Евролига не рассматривает вариант остановки сезона, все клубы-участники настроены играть, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.

"Состоялось заседание совета акционеров Евролиги, дистанционно, конечно. В большей степени совещание было посвящено будущему турнира, разработке бизнес-плана на ближайшие два-три года, - сказал Ватутин. - Разумеется, обсуждался и текущий момент. Руководство Евролиги однозначно подтвердило, что намерено следовать ранее принятому плану проведения нынешнего сезона и, несмотря на все сложности, продолжать чемпионат, не меняя правила каждую неделю".

Ранее главный тренер итальянского "Милана" Этторе Мессина призвал приостановить сезон Евролиги из-за пандемии.

Текущий сезон Евролиги стартовал 3 октября, в нем принимают участие российские ЦСКА, "Химки" и "Зенит". Предыдущий был досрочно завершен из-за пандемии.