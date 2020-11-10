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Сборные по футболу

Врач сборной России считает, что Жирков сможет играть за команду и в следующем году

Футболисту "Зенита" в августе исполнилось 37 лет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Юрий Жирков и в следующем году спокойно может выступать за сборную России. Такое мнение журналистам высказал врач национальной команды Эдуард Безуглов.

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Российские футболисты в Новогорске готовятся к товарищескому матчу с командой Молдавии, а также к играм Лиги наций с командами Турции и Сербии. Жиркову 37 лет, на его счету 97 матчей в составе сборной России.

"Это генетика, у него уникальные скоростно-силовые показатели, уникальные показатели восстановления, отсутствие операций в молодости на суставах. Уверен, что и в следующем году он спокойно сможет сыграть за сборную", - сказал Безуглов.

12 ноября сборная России проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

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