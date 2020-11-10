Никитин: у хоккеистов ЦСКА появилась самоуспокоенность по ходу игры со "Спартаком"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА по ходу встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" самоуспокоились и не заслужили победы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:3 в овертайме.

"Могли выиграть, но мы недостаточно сделали, чтобы заслужить победу. Думаю, что счет по игре. В прошлый раз нам повезло в овертайме, в этот - нет. Мы контролировали игру по началу, думали, что так будет и продолжаться, появилась самоуспокоенность", - отметил Никитин.

Обладатель Кубка Карьяла в составе сборной России Егор Афанасьев попал в заявку на игру со "Спартаком", но на льду не появился. Другой игрок российской сборной, 18-летний Даниил Чайка пока не провел в КХЛ ни одного матча. "Посмотрим, возможно, в следующей игре Чайка сыграет. Сегодня была такая игра, что не дали шанса молодым сыграть, но в будущем, думаю, он у них будет", - сказал Никитин.

В составе красно-синих встречу пропустил защитник Мэт Робинсон. "Мэт летал домой, мы его отпускали, четыре месяца он был без семьи. Поездка энергозатратная, большая разница во времени, поэтому он не был готов к игре сегодня. Но мы осознанно на это пошли", - добавил главный тренер красно-синих.

"Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очков в 23 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 37 очков после 24 встреч. Следующий матч красно-синие проведут дома 12 ноября против уфимского "Салавата Юлаева", "Спартак" 14 ноября на выезде сыграет против подольского "Витязя".