СМИ: "Ювентус" планирует летом обменять Роналду на футболиста ПСЖ Неймара

ТАСС, 11 ноября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассчитывает обменять нападающего Криштиану Роналду на форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.
Срок контрактов обоих футболистов истекает в 2022 году. По информации источника, приоритетом для туринского клуба является продление соглашения с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Отмечается, что "Ювентус" еще не расплатился за трансферы полузащитников Деяна Кулусевски и Федерико Кьезы, осуществленные в 2020 году. Зарплата 35-летнего Роналду, по данным La Gazzetta dello Sport, составляет €31 млн в год, что на €23 млн больше зарплаты защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, который по этому показателю находится на втором месте в лиге.
Во вторник спортивный директор ПСЖ Леонардо в разговоре с клубной пресс-службой не исключил возможности перехода Роналду и отметил, что португалец хочет покинуть Турин.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году. Сумма трансфера составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел шесть матчей за клуб, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого нападающий играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - Лиги наций.