Матыцин: талисманы Универсиады-2023 станут локомотивом продвижения соревнований

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Талисманы станут мощным локомотивом всех активностей до и во время летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Такое мнение на пресс-конференции высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В конкурсе приняло участие более 70 тыс. человек, - рассказал Матыцин. - На суд оргкомитета было представлено 200 вариантов, из которых были отобраны 74, за жюри оставалось окончательное решение. Мне эти талисманы очень нравятся, они очень веселые и отражают самобытность края и различные тенденции в молодежной среде. Надеюсь, что они понравятся и привлекут внимание, будут мощным локомотивом, драйверами всех активностей до и во время Универсиады".

"Маскоты созидают здоровую, конструктивную атмосферу. Я уверен, что они понравятся молодежи как России, так и ее гостям", - добавил министр спорта РФ.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.