Фигурист Козловский назвал этап Кубка России в Казани подготовкой к Гран-при в Москве

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Этап Кубка России по фигурному катанию в Казани был для чемпиона Европы в парном катании Дмитрия Козловского подготовительным стартом перед этапом в Москве. Об этом он сообщил журналистам после выступления на турнире.

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. По результатам двух программ парного катания они заняли третье место, набрав 220,30 балла (79,61 за короткую программу + 140,69 за произвольную). Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,09; 79,66+153,43), вторую строчку заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13; 78,72+148,41).

"Основной мотивацией поездки в Казань было выступить, почувствовать соревновательную атмосферу - мы почти восемь месяцев без стартов, - сказал Козловский. - На следующей неделе уже этап Гран-при [в Москве], и этот этап в Казани для нас был подводящим к следующему - абсолютно рядовой старт, в нем не было ничего выдающегося, кроме большого количества не самых приятных, тяжелых эмоций - это единственное, чем для нас выделяется этот турнир. Без зрителей старты становятся обычными рядовыми тренировками, нет эйфории. Когда ты катаешься и слышишь два-три хлопка откуда-то из зала, это совсем не то".