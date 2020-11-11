Куйвашев: культурный фестиваль в рамках Универсиады-2023 станет ежегодным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Культурная часть Всемирной летней Универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году (так называемая "культурная Универсиада"), в будущем перерастет в международный культурный фестиваль, который будет проходить в городе ежегодно. Об этом на совместной пресс-конференции с министром спорта РФ Олегом Матыциным рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы хотим сделать праздник - огромный праздник, который будет идти на протяжении всех Игр. Более того, мы хотим проводить его ежегодно. Подумаем, как он будет называться, но проходить он будет с символами, с талисманами Универсиады. Это будет большой фестиваль, который будет объединять студентов, молодежь из разных стран мира. Вот наша цель, наша стратегия по развитию", - сказал он.