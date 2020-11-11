Куйвашев: культурный фестиваль в рамках Универсиады-2023 станет ежегодным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Культурная часть Всемирной летней Универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году (так называемая "культурная Универсиада"), в будущем перерастет в международный культурный фестиваль, который будет проходить в городе ежегодно. Об этом на совместной пресс-конференции с министром спорта РФ Олегом Матыциным рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Мы хотим сделать праздник - огромный праздник, который будет идти на протяжении всех Игр. Более того, мы хотим проводить его ежегодно. Подумаем, как он будет называться, но проходить он будет с символами, с талисманами Универсиады. Это будет большой фестиваль, который будет объединять студентов, молодежь из разных стран мира. Вот наша цель, наша стратегия по развитию", - сказал он.
Губернатор добавил, что в оргкомитет Универсиады поступает много заявок от российских звезд, желающих принять участие в церемонии открытия и закрытия студенческих игр.
"И наш знаменитый рок-клуб будет привлечен, и совсем молодые современные исполнители будут привлечены, и не только жители Екатеринбурга. Сегодня мы прорабатываем вопрос. Всему свое время. Уверен в одном - это будет интересным, ярким, самобытным событием", - добавил губернатор.
Ранее Евгений Куйвашев предложил провести в дни Всемирной летней Универсиады большой молодежный фестиваль. Соответствующее предложение он сделал директору фестиваля Ural Music Night Евгению Горенбургу.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.