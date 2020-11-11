Ковпанец не удивлен двум победам сборных России на старте ЧЕ по велотреку

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по велоспорту на треке добились тех целей, к которым и стремились перед началом чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

В среду стартовал чемпионата Европы, который проходит в болгарском Пловдиве. Мужская и женская сборные России стали лучшими в командном спринте. Сергей Ростовцев завоевал бронзовую медаль в гонке на выбывание.

"Не могу сказать, что я удивлен выступлением наших спортсменов в первый день чемпионата Европы, - признался Ковпанец. - Спринтерские команды сюда ехали бороться только за золотые медали и добились желаемого. Если говорить про Сергея Ростовцева, то он признанный мастер всех гонок с выбыванием, поэтому его бронзовая медаль нас также нисколько не удивила. Что касается занявшей пятое место в скрэтче Дианы Климовой, то она, возможно, допустила тактическую ошибку в момент, когда ее догнала итальянка Мартина Фиданца".

"А так, конечно, я доволен стартом российской команды. Все у нас в порядке, будем бороться за награды и в других гонках", - добавил он.

Соревнования завершатся 15 ноября.