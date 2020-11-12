Фазель и премьер-министр Латвии обсудили проведение чемпионата мира по хоккею

Президент IIHF подчеркнул, что организация действует вне политики и будет стараться сделать все возможное, чтобы чемпионат мира прошел в двух странах, за которые проголосовал конгресс IIHF.

ТАСС, 12 ноября. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель провел видеоконференцию с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и представителями Латвийской федерации хоккея с целью обсудить организацию чемпионата мира 2021 года, который планируется провести в Минске и Риге. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Фазель и Кариньш выразили обеспокоенность влиянием коронавируса на подготовку к чемпионату мира. Одна из главных проблем заключается в том, что организаторы до сих пор не знают, смогут ли болельщики посетить матчи. "Основные темы касались возможности организаторов турнира обеспечить безопасный и надежный чемпионат мира. В настоящее время это является особенно сложной задачей, так как в Европе разгар второй волны COVID-19", - сказал Фазель.

"Пока нет необходимости принимать немедленные решения относительно турнира. Мы должны продолжать анализировать ситуацию в обеих странах. На следующем этапе подготовки мы представим анализ совету IIHF и определим следующие шаги, которые позволят сделать чемпионат мира безопасным", - добавил он.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня. В августе премьер-министр Латвии заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов.