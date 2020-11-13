Спонсор продолжит финансирование гандбольного клуба СКИФ до конца 2020 года

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края провели встречу с основным спонсором мужского гандбольного клуба СКИФ, по итогам которой достигнута договоренность, что финансирование продолжится до конца 2020 года, ведется работа по стабилизации ситуации с 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в пятницу.

В июле сообщалось, что СКИФ потерял основного спонсора в лице владельца группы компаний "Европея" Ризвана Исаева, который по договоренности с Краснодарским краем помогал содержать клуб на протяжении последних пяти лет. СКИФ оказался в сложном финансовом положении, клуб был близок к тому, чтобы прекратить свое существование. Позже генеральный директор клуба сообщил, что банкротства удалось избежать, выступление в чемпионате России продолжится.