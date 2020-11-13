Газизов рассказал о состоянии здоровья футболиста "Спартака" Айртона

В среду пресс-служба сборной Бразилии сообщила, что игрок заразился коронавирусной инфекцией. Защитник "Спартака" вошел в состав олимпийской команды, которая 14 ноября должна провести матч против сборной Южной Кореи. Однако позже "Спартак" опроверг эту информацию, рассказав, что тесты Айртона на коронавирус дали отрицательный результат.

"Айртон простужен, он продолжает лечение в Москве. Мы уведомили Бразильскую федерацию футбола обо всем согласно регламенту. Почему они решили написать, что у него коронавирус, я не понимаю. Его тесты на COVID-19 отрицательные", - сообщил Газизов.

Айртон выступает за "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.