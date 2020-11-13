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Футбол в Англии

Футболист "Ливерпуля" и сборной Египта Салах заразился коронавирусом

У форварда нет симптомов заболевания
Мохаммед Салах EPA-EFE/Clive Brunskill/POOL
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Мохаммед Салах
© EPA-EFE/Clive Brunskill/POOL

ТАСС, 13 ноября. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Египта.

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Коронавирус у игрока английского "Ливерпуля" был выявлен по итогам тестирования в расположении национальной команды. У 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.

На данный момент в "Ливерпуле" из-за травм выбыли из строя защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

В текущем сезоне Салах провел за клуб 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский "Мокавлун", швейцарский "Базель", английский "Челси" и итальянские "Фиорентину" и "Рому".

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