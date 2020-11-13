Футболист Салах пройдет повторный тест на коронавирус перед матчем со сборной Того

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, у которого был выявлен коронавирус, пройдет повторное тестирование перед запланированным на 14 ноября матчем отборочного турнира Кубка африканских наций - 2022 с командой Того. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Футбольной ассоциации Египта.

Коронавирус у игрока английского "Ливерпуля" Салаха, а также еще у двух игроков сборной Египта подтвержден по итогам тестирования в расположении национальной команды. Симптомов заболевания у 28-летнего футболиста нет, он чувствует себя хорошо. Соответствующее сообщение Футбольной ассоциации Египта было размещено на ее официальной странице в Facebook, однако через некоторое время удалено.

В соответствии с протоколом Салах обязан уйти на 10-дневный карантин, самоизоляции должны быть также подвергнуты все те, кто контактировал с ним и другими заразившимися. Салах находится сейчас у себя в гостиничном номере до повторного тестирования.

В текущем сезоне Салах провел за клуб 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский "Мокавлун", швейцарский "Базель", английский "Челси" и итальянские "Фиорентину" и "Рому".