Reuters: разведка США допустила причастность связанных с ИГ боевиков к теракту в Иране

По сведениям источников агентства, взрыв организовало ответвление "Исламского государства" в Афганистане

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Разведывательные службы США полагают, что боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), несут ответственность за взрывы в иранском Кермане. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, американская разведка путем "перехвата сообщений" получила сведения, согласно которым теракт организовало "ответвление ИГ в Афганистане". "Разведывательные данные очевидны и неоспоримы", - приводит агентство слова источника.

Как заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, власти США не имеют оснований сомневаться в достоверности сообщений, согласно которым ответственность за теракт несут боевики, связанные с ИГ. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что "атака имеет все признаки нападения со стороны ИГ". Он добавил, что не готов пока представить официальные оценки США по этому вопросу.