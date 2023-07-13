В Белоруссии через несколько лет смогут создать батареи для электротранспорта

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что сначала нужно завершить первичные работы, такие как проверка и испытание прототипов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Первичные работы перед началом производства аккумуляторных батарей для электротранспорта продлятся еще несколько лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.

"Мы говорим сейчас о первичных работах: проверка, испытание, постановка на производство. Я думаю, что это займет еще пару лет", - сказал он в кулуарах международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Пархомчик уточнил, что на данный момент есть определенная зависимость от иностранных производителей в сфере электротранспорта. "Нам сегодня главное подтвердить научную часть и подтвердить, что у нас получается, что мы можем создать конкурентный продукт по отношению к тому, что делают сегодня зарубежные производители", - подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым республики найти выход из этой ситуации. "Мы близки к завершению этой работы и пытаемся решить этот вопрос в рамках нашего Союзного государства", - добавил он.

В мае Лукашенко заявил, что приоритетами для Белоруссии в области научно-технического развития являются производство микроэлектроники и литий-ионных аккумуляторных батарей. Он также отметил необходимость развития производства высокоточного оборудования с современной электронной микропроцессорной компонентной базой и программным обеспечением.