В Челябинске возбудили дело о поджоге машины журналиста

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили дело о поджоге сгоревшего в ночь на вторник автомобиля BMW корреспондента интернет-издания Znak.com Марины Малковой. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"23 ноября в ночное время неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль марки BMW X1, принадлежащий корреспонденту Марине Малковой. Также огнем были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Volvo XC90. По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "Курчатовский", <...> возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога") УК РФ", - говорится в сообщении.

Во вторник главный редактор издания Znak.com Мария Плюснина сообщила ТАСС, что случившееся может быть связано с профессиональной деятельностью журналистки.