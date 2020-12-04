Полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналиста в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Челябинской области задержали трех подозреваемых в поджоге автомобиля, сгоревшего на прошлой неделе в Челябинске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону. В редакции интернет-издания Znak.com со ссылкой на свои источники уточняют, что речь идет о подозреваемых в поджоге машины ее корреспондента Марины Малковой.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью <…>, при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии в городе Коркино Челябинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении поджога автомобиля в областном центре задержали троих подозреваемых", - говорится в сообщении.

Про чей именно автомобиль речь, в пресс-службе уточнять не стали. При этом издание Znak.com в пятницу утверждает, что "оперативники задержали подозреваемых в поджоге автомобиля корреспондента Марины Малковой".

24 ноября со ссылкой на главного редактора издания Марию Плюснину сообщалось, что автомобиль BMW Малковой сгорел в ночь на вторник на парковке в Курчатовском районе. По мнению редактора, случившееся может быть связано с профессиональной деятельностью журналистки.