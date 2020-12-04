Инвестиции в индустриальный парк в Шадринске составят 300 млн рублей

ТАСС, 4 декабря. Инвестиции в индустриальный парк в Шадринске в Курганской области, который начнут создавать на базе Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ, входит в структуру УГМК) в 2021 году, составят 300 млн рублей. Выйти на полную мощность проект должен в 2024 году, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"В первом квартале 2021 года проведут проектно-изыскательские работы, во втором квартале - приступят к строительству. Приобретение оборудования и запуск производств планируют в 2022 году, выход на полную мощность - в 2024. Общая стоимость проекта - около 300 млн рублей. Часть средств вложит УГМК <…>, более половины стоимости инвестору могут возместить за счет субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Вадим Шумков сообщал на своей странице в Instagram о том, что курганские власти и УГМК начнут в 2021 году работу по созданию индустриального парка в Шадринске. Детали проекта, в том числе инвестиции, не уточнялись.

Отмечается, что площадь земельного участка парка составит около 87,7 тыс. кв. м, а площадь здания, которое планируют построить под производства - 5 702 кв. м. В парке планируется разместить не менее двух резидентов, которые будут выпускать погрузочно-доставочные машины для шахт, кабельную продукцию для автомобильной техники и дизель-генераторных установок. Проект позволит создать более сотни новых квалифицированных рабочих мест.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.