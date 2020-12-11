Суд изменил меру пресечения экс-главе курганского ГУ МЧС на домашний арест

ТАСС, 11 декабря. Курганский областной суд изменил меру пресечения бывшему начальнику Главного управления МЧС России по региону Олегу Рожкову на домашний арест. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

Рожков был задержан и арестован 27 марта по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее он стал фигурантом еще нескольких уголовных дел.

"Сегодня постановлением судьи Курганского областного суда Олегу Рожкову мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест", - сказали в пресс-службе, отметив, что суд принял решение с учетом обстоятельств дела.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным следствия, в мае 2017 года региональное ГУ МЧС в рамках государственного оборонного заказа заключило госконтракт на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС России с ЗАО НПО "Курганский завод спецтехники". Цена оборудования составила 94,41 млн рублей. В марте-апреле 2018 года Рожков, являясь председателем комиссии по приемке заказа, организовал приемку непригодных к эксплуатации робототехнических средств и составление фиктивных актов о соответствии их техническим условиям госконтракта, которые лично подписал и представил к последующей оплате в МЧС России. В результате его действий МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей бюджетных средств.

Кроме того, Рожков с января 2017 года по сентябрь 2019-го премировал одного из начальников подчиненного ему подразделения, а часть денег по его указанию расходовалась в представительских целях. В результате были растрачены денежные средства МЧС России на сумму не менее 200 тыс. рублей. А с 1 февраля 2019 года по 29 февраля 2020-го он в личных целях использовал специализированную и спасательную технику, состоящую на вооружении регионального управления МЧС.

Также следствие считает, что в сентябре 2019 года Рожков, желая избежать снижения денежного содержания из-за истечения срока временного исполнения служебных обязанностей начальника ГУ МЧС, обманным путем убедил бухгалтера безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности. В 2018 году экс-глава регионального главка распорядился оплатить за счет подведомственного учреждения покупку мобильного телефона стоимостью 82 тыс. рублей.