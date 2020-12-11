Свердловская прокуратура обжаловала смягчение наказания фотографу Лошагину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала смягчение наказания фотографу Дмитрию Лошагину, признанному виновным в совершении убийства супруги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

7 декабря суд в Екатеринбурге заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы Лошагину, отбывающему срок за совершение убийства супруги, на более мягкий вид наказания - ограничение свободы.

"Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла апелляционное представление на постановление Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, вынесенное 7 декабря 2020 года, об удовлетворении ходатайства Дмитрия Лошагина о замене оставшейся части наказания более мягким видом наказания - ограничением свободы на срок 3 года 25 дней. После изучения постановления суда свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла решение о его обжаловании путем подачи апелляционного представления в Свердловский областной суд (через районный суд)", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что прокуратура в апелляционном представлении просит суд второй инстанции отменить постановление районного суда и оставить Дмитрия Лошагина в исправительной колонии для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Прокуратура в апелляционном представлении указала на то, что районным судом не в полной мере учтены все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда. "Замена наказания в виде лишения свободы Лошагину более мягким видом наказания является несправедливой вследствие чрезмерного смягчения назначенного ему наказания приговором суда", - добавили там.

Кроме того, мнение потерпевших относительно заявленного Лошагиным ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием в судебном заседании не установлено, уточнили в ведомстве. "Вместе с тем в прокуратуру поступило обращение потерпевшей, согласно которому она возражает относительно замены осужденному Лошагину наказания на более мягкий вид наказания, сообщает, что судом ее мнение не выяснено и не учтено", - рассказали в прокуратуре.

Дело Лошагина

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, он в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену - Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе.

По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, однако летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.