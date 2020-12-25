В Курганской власти сделают 31 декабря выходным без переноса рабочего дня на субботу

ТАСС, 25 декабря. Губернатор Курганской области принял решение об установлении нерабочего дня 31 декабря. Не будут работать сотрудники бюджетных организаций, при этом переноса рабочего дня на субботу также не будет, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу губернатора, что власти планировали принять решение о назначении 31 декабря выходным днем, подробности тогда не уточнялись. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.