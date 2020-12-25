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В Курганской власти сделают 31 декабря выходным без переноса рабочего дня на субботу

В пресс-службе губернатора уточнили, что не будут работать сотрудники бюджетных организаций

ТАСС, 25 декабря. Губернатор Курганской области принял решение об установлении нерабочего дня 31 декабря. Не будут работать сотрудники бюджетных организаций, при этом переноса рабочего дня на субботу также не будет, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу губернатора, что власти планировали принять решение о назначении 31 декабря выходным днем, подробности тогда не уточнялись. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

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"Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение об установлении нерабочего дня 31 декабря. <…> 31 декабря 2020 года будет нерабочим днем для сотрудников бюджетных организаций. <…> О переносе рабочего дня на другой день речи не идет", - говорится в сообщении.

В то же время глава региона рекомендовал и другим предприятиям и организациям сделать этот день нерабочим.

Ранее ряд регионов РФ объявили 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичНовый год и Рождество - 2021
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