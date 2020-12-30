Жителя Урала осудили на девять лет колонии по делу об убийстве ребенка из пневматики

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица из хулиганских побуждений"). Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. ", - сообщили в суде.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила Александра Борисова к девяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что смягчающим обстоятельством стало наличие у осужденного на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.

"В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск, по которому осужденный должен выплатить родителям убитого ребенка по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов. 30 тысяч он уже выплатил", - добавили в суде.

Как установил суд, 4 августа 2019 года Борисов в состоянии алкогольного опьянения организовал стрельбу по мишеням из принадлежащей ему пневматической винтовки на улице. В стрельбе также принимали участие еще один мужчина и несовершеннолетний. Стрельбу производили по пустым банкам, установленным на скамейке, за которой была поляна с играющими на ней детьми. Один из выстрелов, произведенных подростком, попал в голову 7-летнего мальчика, от полученных травм 12 января 2020 года ребенок скончался в больнице.