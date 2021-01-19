В Югре, где почти закончилась вакцина от COVID-19, ожидают ее поставку до 23 января

Первая партия вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" (торговая марка - "Спутник V") для добровольной вакцинации медработников поступила в Югру в середине сентября 2020 года. 29 декабря Добровольский сообщил на заседании регионального оперативного штаба, что регион ожидает до 109 тыс. доз вакцины от коронавируса в ближайшие три месяца. Благодаря ей планируется начать в Югре вакцинацию от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), где использовали почти все поставленные 7,2 тыс. доз вакцины от коронавируса, получит еще 20 тыс. доз до 23 января. Об этом сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Из 7,2 тысячи доз вакцины, которые поступили в Югру, 95% использовано. Вакцинация проводится в 29 медицинских организациях. Ту вакцину, которую сейчас имеем, планируем использовать сегодня", - сказал Добровольский во время заседания оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусной инфекцией.

По его словам, регион ожидает поступления новой партии вакцины в ближайшие дни. "До субботы ожидаем поступление еще 20 тысяч доз вакцины "Гам-ковид-вак" - сказал Добровольский.

Он отметил, что в регионе 1 299 жителей в полном объеме прошли оба этапа вакцинации. В Югре организована предварительная запись на вакцинацию. В настоящее время 12,2 тыс. жителей записались по телефону и через электронные регистратуры. "Реакций, требующих оказания медицинской помощи, за это время не отмечено", - уточнил Добровольский.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 января зарегистрировано 45 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 622 человека, 41 603 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.