Специалисты подтвердили, что в Тюмени в Церкви Спаса найдены останки купца Текутьева

ТАСС, 21 января. Останки найденные при реставрации Церкви Спаса в Тюмени, принадлежат купцу и меценату Андрею Текутьеву, подтвердили специалисты РАН. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

14 мая 2020 года в пресс-службе СК РФ сообщили, что следствие проводит проверку после обнаружения при реставрации Церкви Спаса в Тюмени человеческих останков, предположительно, купца и мецената Андрея Текутьева. Следователи осматривают место обнаружения останков, назначена судмедэкспертиза.

"В январе специалисты РАН подтвердили, что они принадлежат почетному гражданину города Тюмени Андрею Ивановичу Текутьеву. Этот великий человек изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошел через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее", - говорится в сообщении.

Текутьев всю жизнь прожил в Тюмени и многое сделал для города - он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку и другие объекты. В 1899 году он стал городским головой Тюмени и занимал эту должность до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.