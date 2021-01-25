Омбудсмен сообщила, что нового духовника после ареста экс-схимонаха Сергия не выбрали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Сторонники отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), удерживающие Среднеуральский женский монастырь, не выбрали нового духовника на смену Романову после его ареста. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Романов был одним из основателей и духовником Среднеуральского женского монастыря, продолжая исполнять таинства, несмотря на последовательные запрет в служении, лишение сана и отлучение от церкви, а присланных епархией священнослужителей внутрь обители не пускали его сторонники. После того как монастырь покинула настоятельница игуменья Варвара (Крыгина), сторонники бывшего схимонаха заявили, что ее роль в монастыре выполняет Богородица.

"Особого духовника они не выбрали [после ареста Сергия]. У них есть их люди, которым они доверяют. У них есть три матушки влиятельные, у них разделены сферы влияния. Это Василиса, Варвара и Татьяна. Есть ответственные за охрану. Есть свои лидеры, [работающие с] прихожанами. Единого духовника нет. Они верят, что его либо назначит Сергий, либо Сергий к ним вернется", - сказала Мерзлякова.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. Десятого сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.