В Югру поступило почти 20 тыс. доз вакцины от коронавируса

20 января Добровольский сообщал ТАСС, что в Югре приостановили вакцинацию жителей от коронавируса во всех крупных городах, поскольку в регионе закончилась вакцина "Спутник V". На заседании регионального оперативного штаба он сообщал, что ранее регион получил 7,2 тыс. доз вакцины от коронавируса.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ, где сейчас приостановлена вакцинация от коронавируса, получил 19,8 тыс. доз "Спутника V". До конца недели регион ждет еще 20 тыс. доз вакцины, сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"19,8 тыс. доз вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") прибыло в Югру. До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тыс. доз вакцины", - написал Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, сейчас сотрудники автономного учреждения "Аптечный склад", куда прибыла вакцина, работают в особом режиме: им нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа. Он также отметил, что в течение двух-трех дней вакцину планируется доставить в Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, а до февраля - во все поликлиники автономного округа. Ранее Добровольский отмечал, что число пунктов для вакцинации в регионе до февраля планируется увеличить с 34 до 79.

Первая партия вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" (торговая марка - "Спутник V") для добровольной вакцинации медработников поступила в Югру в середине сентября 2020 года. 29 декабря 2020 года Добровольский сообщил, что Югра ожидает до 109 тыс. доз вакцины от коронавируса в ближайшие три месяца. Благодаря ей планируется начать в Югре вакцинацию от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Обстановка в регионе

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 25 января зарегистрировано 46 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 211 - за последние сутки. Умерли 645 человек, 43 089 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.