Свердловский облсуд оставил в силе арест помощника экс-схимонаха Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе административный арест по статье о возбуждении ненависти в отношении помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволода Могучева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.
12 января Октябрьский районный суд признал виновным Могучева по статье о возбуждении ненависти и вражды и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.
"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
25 января Верхнепышминский городской суд назначил Могучеву еще один административный арест на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за видео на YouTube-канале.
Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре были задержаны бывший схимонах Сергий (Романов) и Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Романов арестован в Москве, ему вменяются преступления по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству").