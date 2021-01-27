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Свердловский облсуд оставил в силе арест помощника экс-схимонаха Сергия

Всеволод Могучев 12 января получил 15 суток по административной статье о возбуждении ненависти и вражды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе административный арест по статье о возбуждении ненависти в отношении помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволода Могучева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

12 января Октябрьский районный суд признал виновным Могучева по статье о возбуждении ненависти и вражды и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

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"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

25 января Верхнепышминский городской суд назначил Могучеву еще один административный арест на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за видео на YouTube-канале.

Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре были задержаны бывший схимонах Сергий (Романов) и Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Романов арестован в Москве, ему вменяются преступления по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству").

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