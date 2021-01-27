Свердловский облсуд оставил в силе арест помощника экс-схимонаха Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе административный арест по статье о возбуждении ненависти в отношении помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволода Могучева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

12 января Октябрьский районный суд признал виновным Могучева по статье о возбуждении ненависти и вражды и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.