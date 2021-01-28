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В Ноябрьске возобновили приостановленную из-за морозов подачу газа к Вечному огню

Температура в городе опускалась до минус 40 градусов

ТАСС, 28 января. Подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг.

Вечером 27 января подача газа в Вечный огонь была приостановлена из-за сильных морозов. Температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.

"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сегодня в 06:10 (04:10 мск) подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь, возобновлена", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг температура воздуха в Ноябрьске составляет минус 34 градуса, идет снег, ветер дует со скоростью 2 м/с.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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