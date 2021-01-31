Жильцов горевшего в ЯНАО деревянного дома разместят в мобильном фонде

ТАСС, 31 января. Деревянный двухэтажный дом в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не подлежит восстановлению после пожара, в котором погибли два человека. Жильцов разместят в маневренном фонде, им будет оказана материальная помощь, сообщил в своем Instagram глава города Андрей Гаранин.

"Дом восстановлению не подлежит. Ранее он был признан аварийным, пожар ухудшил состояние дома, есть видимые нарушения несущих конструкций. Жильцы спрашивали, можно ли вернуться жить во второй подъезд, который не пострадал. Нет - мы не имеем права рисковать жизнью и здоровьем наших жителей", - написал он.

Гаранин отметил, что в доме проживали 32 семьи, часть из них размещены в пункте временного пребывания. "Погорельцам будет оказана помощь в перевозке имущества и предоставлено помещение для хранения. С понедельника начнем размещать семьи в маневренный фонд - квартиры капитального исполнения. Предварительно, в жилье нуждаются 15 семей", - сказал Гаранин.

Власти в ускоренном режиме прорабатывают вопрос по восстановлению документов погорельцев и предоставлению им материальной поддержки из местного бюджета и резервного фонда. Гаранин добавил, что на следующей неделе будет принято решение о возмещении жителям средств за утраченное имущество.

Пожар произошел ночью 30 января в жилом деревянном двухэтажном доме, расположенном в 1-м микрорайоне Губкинского в ЯНАО. Два человека погибли, еще двое пострадали. Причину и нанесенный материальный ущерб установит дальнейшее расследование.