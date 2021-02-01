Суд арестовал имущество экс-сотрудницы челябинского Минздрава по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинске арестовал имущество на сумму свыше 4,6 млн рублей бывшего начальника управления лекарственного обеспечения регионального Минздрава Арины Устюговой, обвиняемой во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемой в сумме более 4,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Женщина проходит по делу, возбужденному по пункту "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, 15 декабря прошлого года чиновница была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации более 500 тыс. рублей. Деньги передавались за передачу персональных данных граждан, а также за общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.