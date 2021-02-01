Захватчика банка в Екатеринбурге, убившего человека, отправили на принудительное лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд освободил от ответственности мужчину, который в октябре 2019 года убил человека при захвате отделения банка "Открытие" в Екатеринбурге, направив его на принудительное лечение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные п. "з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 ("Разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшему"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, сбыт… оружия") УК РФ. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации. До перемещения Дикушина в медицинское учреждение в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

18 октября 2019 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в отделение банка "Открытие" на улице Малышева в Екатеринбурге, пригрозил посетителям обрезом, который он заранее изготовил из охотничьего ружья 16-го калибра, и потребовал деньги. В то время, когда посетители и сотрудники под угрозами лежали на полу, один из посетителей набросился на нападавшего, но был убит выстрелом из обреза. После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать нападавшего.

В СК по итогам расследования уголовного дела сообщали, что комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что обвиняемый "страдал в момент совершения данных деяний и страдает в настоящее время тяжелым хроническим психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".