В Югре свыше 25 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Заявки на вакцинацию от коронавируса подали более 25 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Такая предварительная запись позволит избежать очередей у медицинских кабинетов в ожидании вакцинации, поскольку человек приглашается на определенное время, сообщили ТАСС во вторник в региональном департаменте здравоохранения.

По данным оперативного штаба, в Югре от коронавируса первым компонентом привиты 12 712 человека, из них 3 001 полностью завершил вакцинацию.

"Количество лиц, оформивших запись на вакцинацию от COVID-19, в настоящее время составляет 25 098. Вакцинация по профилактике коронавируса в Югре организована в медицинских организациях по предварительной записи. Гражданин, записавшийся на вакцинацию, приглашается в медицинскую организацию в установленное время. Таким образом, данный формат работы предотвращает скопление очередей лиц, ожидающих вакцинацию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вакцинация от коронавируса проводится в 34 медицинских организациях автономного округа во всех 22 муниципалитетах региона, в которых организовано 117 пунктов вакцинации. Также в Югре действуют 35 мобильных прививочных бригад, в том числе в сельских и отдаленных населенных пунктах. К работе по вакцинации привлечено 380 работников медицинских организаций. "Данное число специалистов достаточно для массового проведения вакцинации в регионе. В случае необходимости, например, при увеличении количества прививочных пунктов, на вакцинацию будут направлены дополнительные сотрудники", - уточнил собеседник.

Он отметил, что в регион поступило чуть более 27 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V", в феврале регион ожидает еще 73 900 доз. Всего в первом квартале текущего года Югра суммарно ожидает получить до 109 тыс. доз вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации от коронавируса жителей, в том числе граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

О ситуации с пандемией в Югре

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 2 февраля зарегистрировано 48 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 171 - за последние сутки. Умерли 672 человека, 44 829 пациентов выздоровели.

Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.