Центр "Эрмитаж-Урал" планирует открыть летний лекторий на своей территории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Специальный лекторий откроется летом на территории, прилегающей к зданию реставрационно-хранительского корпуса культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге. Для его оформления планируется перевезти скульптуры 70-х годов прошлого столетия андеграундного уральского художника Валерия Гаврилова, которые находятся под открытым небом в парке Лесоводов России, сообщил в четверг журналистам директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Центр "Эрмитаж-Урал" будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище и реставрационные мастерские. Ранее центр планировалось открыть в ноябре 2020 года, позже от начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова стало известно о переносе сроков на апрель. Но Корытин сегодня сообщил, что планы по открытию центра могут сдвинуться вплоть до конца первого полугодия.

"У нас рядом со зданием есть участок земли - достаточно большой, на котором мы планируем сделать летний лекторий, запустить его с этого лета. Там уже начато - уже даже закончено почти - благоустройство. Это будет пространство для <…> чтений, встреч, обсуждения, совместного просмотра фильмов и так далее", - сказал Корытин.

По его словам, на площадке лектория планируют установить скульптуры андеграундного уральского художника Валерия Гаврилова, которые расположены под открытым небом в парке Лесоводов России в Екатеринбурге. По словам Корытина, эти объекты разрушаются в среде, где они находятся сейчас - через десятилетие они могут уже не сохраниться. "Их называют идолы, деревянные истуканы <…> - на самом деле это скульптуры, связанные с уральской мифологией, которые сделаны Валерием Гавриловым в 70-е годы, они сейчас находятся в достаточно плачевном состоянии, у них нет некоего держателя, кто ими занимается, и мы планируем перенос этих объектов сюда, вокруг пространства нашего лектория. <…> Это очень интересный объект с точки зрения художественного", - рассказал он, добавив, что сейчас ведутся соответствующие переговоры с местными властями.

Это станет второй площадкой реставрационно-хранительского корпуса, куда будет предоставлен доступ екатеринбуржцам и гостям города. Также в здании можно будет посетить библиотеку со специальной литературой по истории искусства - здесь собрано около 8 тыс. экземпляров различных изданий. Вход в другие части здания - хранилища и реставрационные мастерские - будет ограничен из соображений безопасности.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.