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В центре Екатеринбурга ликвидировали пожар в многоэтажном здании

В результате происшествия в больницу доставили трех человек
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Пожар в 23-этажном административном здании в центре Екатеринбурга полностью потушен, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 12:59 (10:59 мск) на пожаре в административном здании в Екатеринбурге по ул. Белинского, 83 завершены проливка и разборка сгоревших конструкций. С места пожара дан полный отбой. Силы и средства МЧС России вернулись в свои подразделения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел утром 8 февраля. Загорелись электрощитки с 1-го по 9-й этаж и 100 погонных метров кабелей. Прокуратура считает наиболее вероятной причиной возгорания короткое замыкание. В городскую клиническую больницу № 40 были доставлены трое человек, одна из них находится в тяжелом состоянии.

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