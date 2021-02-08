На федеральных трассах Курганской области восстановили движение грузовиков и автобусов

ТАСС, 8 февраля. Движение грузовых автомобилей и автобусов на федеральных трассах на территории Курганской области восстановлено из-за улучшения погодных условий. Но на региональных и межмуниципальных дорогах ограничения сохраняются, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Ранее ТАСС сообщал, что с 7 февраля движение грузовиков и автобусов по дорогам от межмуниципального до федерального значения на территории области было ограничено из-за гололеда и других негативных погодных условий.

"На дорогах федерального значения возобновлено движение грузовых автомобилей и транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. В связи с улучшением погодных условий <…> движение для рейсовых автобусов и большегрузных автомобилей на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Р-254 "Иртыш", подъезд к городу Тюмень, Р-254 "Иртыш", подъезд к городу Ишим и Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган возобновлено", - говорится в сообщении.

При этом на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения ограничительные меры для пассажирского и грузового транспорта не сняты.

Отмечается, что в снегоуборочных работах в выходные были задействованы порядка 300 единиц техники. Для безопасности дорожного движения организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции.