В нескольких районах на Урале отменили занятия в школах из-за непогоды

ТАСС, 8 февраля. Занятия в ряде школ Уральского федерального округа (УФО) в понедельник пройдут в дистанционном режиме из-за большого количества выпавшего снега и морозов. Также непогода привела к ограничению движения грузовиков в Курганской области и закрытию единственной переправы через Обь на Ямале.

Ранее в УФО прогнозировали сильные порывы ветра, метель, в части регионов теплая погода резко сменилась похолоданием.

"Занятия второй смены в понедельник в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа связи с неблагоприятными погодными условиями организованы в дистанционном режиме. Выпало много снега, и он продолжает идти", - сказали ТАСС в администрации Советского района.

Также в понедельник из-за выпавших осадков дистанционно пройдут занятия в школах Югорска (ХМАО). Ранее региональный гидрометцентр сообщал, что в регионе 7-8 февраля ожидается сильный снег, ветер порывами до 18-20 м/с, гололедные явления, метель. Днем 8 февраля местами ветер порывами до 16-18 м/с, метель.

Власти города Златоуста Челябинской области в понедельник утром также отменили занятия для учащихся школ с первого по седьмой классы из-за морозов и усиления ветра, говорится в материалах пресс-службы администрации города. Отмечается, что, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 8 февраля в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра 16-21 м/с. Температура воздуха в 8:00 (6:00 мск) в Златоусте составляла 24 градуса.

Зимние автодороги, а также единственная ледовая переправа через реку Обь, соединяющая Салехард и Лабытнанги, закрыты в Ямало-Ненецком автономном округе из-за непогоды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Курганской области из-за гололеда до 14:00 (12:00 мск) 8 февраля введено ограничение движения грузовиков, ограничены регулярные автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального или межмуниципального значения.

Пункты обогрева для военных

По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), более 300 пунктов обогрева обеспечивают защиту военнослужащих от переохлаждения на полигонах в регионах Урала и Поволжья в связи с резким падением температуры воздуха. По прогнозам военных метеорологов, сильные морозы сохранятся до середины недели. В ряде районов Самарской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей температура воздуха в ночные часы опустилась ниже минус 25 градусов. Всего к занятиям по боевой подготовке на полигонах привлечено около 10 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО в этих областях.