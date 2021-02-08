На Ямале из-за непогоды закрыли зимние автодороги и единственную переправу через Обь

ТАСС, 8 февраля. Зимние автодороги и единственная ледовая переправа через реку Обь, соединяющая Салехард и Лабытнанги, закрыты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"На региональных трассах в окрестностях Салехарда бушует стихия. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 27 м/с. Непогода внесла свои коррективы в работу зимников и автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Движение транспорта закрыто на ледовой переправе через Обь, которая соединяет Лабытнанги с Салехардом. Также закрыто движение по зимникам Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, Коротчаево - Красноселькуп и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

Кроме того, из-за сильной метели закрыто движение на автомобильной дороге Надым-Салехард и подъезде к селу Аксарка. Для всех видов транспорта закрыто движение и по дороге Лабытнанги - Харп.

"На региональных трассах ведется патрульная очистка от переметов и снега. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость и не выезжать на закрытые зимники и участки автомобильных дорог", - приводит пресс-служба слова заместителя директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Александра Симонова.