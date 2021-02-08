Около 50% вакцинированных от коронавируса жителей Тюменской области составили пенсионеры

"Всего вакцинированы 24 тыс. 176 человек, из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека. В общем количестве вакцинированных 46% - это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями", - сказал он.

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Почти 50% жителей Тюменской области, которые вакцинировались от коронавируса, составили граждане старше 60 лет и жители, страдающие хроническими заболеваниями, сообщил глава региона Александр Моор на рабочей встрече с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым в понедельник.

Губернатор добавил, что всего в Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". "Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе закуплен необходимый объем лекарственных препаратов и создан резерв плазмы крови различных групп", - уточнил он.

"В Тюменской области есть положительная динамика. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано", - прокомментировал Владимир Якушев.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.

По данным оперативного штаба, на 8 февраля 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 29 301, выздоровели 27 515, умерли 258 пациентов.