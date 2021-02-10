Арбитражный суд признал права Екатеринбургской епархии на храм в захваченном монастыре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии о признании прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

Ранее суд не допустил участия бывшего схимонаха Сергия в качестве третьего лица в деле о признании прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре.

В декабре митрополия обратилась в арбитражный суд с иском к администрации Среднеуральска о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.