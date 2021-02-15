К месту обрушения кровли котельной на Урале прибыли кинологи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Кинологический расчет прибыл к месту обрушения кровли котельной в поселке Бисерть Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили об обрушении кровли котельной поселка Бисерть из-за тяжести снега. По данным ведомства, один человек погиб, по предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек.

"К месту обрушения кровли нефункционирующей котельной, расположенной на территории бывшего завода в п. Бисерть, прибыл кинологический расчет Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Производится обследование территории. К месту происшествия следует тяжелая строительная техника для разборки завалов", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что для оказания экстренной психологической помощи на месте происшествия с родственниками погибшего работает психолог МЧС России. Всего привлечены 59 человек и 17 единиц техники, в том числе 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники от МЧС России. "Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области", - добавили в МЧС.

Как ранее сообщила ТАСС глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева, обрушение произошло во время попытки хищения металлоконструкций.