В Челябинске объявили повторный аукцион на реконструкцию набережной в центре города

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинска, где подрядчик не справился с условиями контракта по реконструкции набережной реки в центре города и был отстранен, объявили повторный аукцион на проведение работ с начальной ценой 489,6 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник управления информационной политики администрации Владимир Сафонов.

Ранее сообщалось, что находящийся в запущенном состоянии участок набережной реки Миасс в центре города решено реконструировать в современную прогулочную зону к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Позже саммиты из Челябинска перенесли, но власти заявили о намерении довести работы по реконструкции до конца, в марте 2020 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности, допущенной при реконструкции.

"Администрация города Челябинска объявила аукцион на обустройство участка набережной реки Миасс за концертным залом имени Прокофьева: от улицы Кирова до будущего Сквера искусств. Начальная цена - 489,6 млн рублей. Аукцион объявлен на объект по сути повторно, так как прежний подрядчик был отстранен от работ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект предполагает, что реконструируемый участок набережной составляет 502 метра в длину и 15 метров в ширину. Планируется, что на этой территории появятся широкие тротуары, спуск к воде и велодорожки. Подрядчик должен обустроить Сквер искусств площадью 1,46 га, пешеходный подход к набережной по улице Цвиллинга с улицы Труда и выполнить другие работы.