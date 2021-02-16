Полпред в УФО считает преждевременной отмену масочного режима в округе

"Снимать на 100% масочный режим нам еще рано. Надо поберечься. Мы знаем, что в субъектах РФ губернаторы аккуратно снимают ограничительные меры. Но что касается старшего поколения, то по ним ограничительные меры еще действуют", - сказал он на встрече с редакторами уральских СМИ во вторник.

Полпред отметил, что если в течение пяти недель в регионе будет сохраняться снижение числа случаев заражения, то будет рассмотрена возможность снятия масочного режима.

Ранее, 12 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил, что в Свердловской области рано снимать масочный режим.

Об отмене обязательного масочного режима пока сообщил только глава Чечни Рамзан Кадыров. Также на прошлой неделе глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим на территории региона будет носить рекомендательный характер. Однако 12 февраля власти республики приняли решение о сохранении масочного режима в общественных местах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока отменять не будут.