Свердловский губернатор считает преждевременной отмену масочного режима в регионе

"Конечно, тенденция на улучшения ситуации есть: мы это по многим показателям видим. Но по-прежнему в нашем регионе ежедневно фиксируется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима", - написал губернатор в пятницу на своей странице в Instagram.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 74 224 случая заражения коронавирусом. За все время вылечилось 7 018 человек, 2 197 умерло.

В минувшую среду об отмене обязательного масочного режима сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также на текущей неделе глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим на территории региона будет носить рекомендательный характер. Однако 12 февраля власти республики приняли решение о сохранении масочного режима в общественных местах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока отменять не будут.