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Пандемия COVID-19

Свердловский губернатор считает преждевременной отмену масочного режима в регионе

Евгений Куйвашев отметил, что ежедневно на Среднем Урале фиксируется больше 200 случаев заболевания коронавирусом
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о преждевременности снятия масочного режима, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в регионе по коронавирусу.

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"Конечно, тенденция на улучшения ситуации есть: мы это по многим показателям видим. Но по-прежнему в нашем регионе ежедневно фиксируется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима", - написал губернатор в пятницу на своей странице в Instagram.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 74 224 случая заражения коронавирусом. За все время вылечилось 7 018 человек, 2 197 умерло.

В минувшую среду об отмене обязательного масочного режима сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также на текущей неделе глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим на территории региона будет носить рекомендательный характер. Однако 12 февраля власти республики приняли решение о сохранении масочного режима в общественных местах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока отменять не будут.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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