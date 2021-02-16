В Екатеринбурге организовали первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Первый в Екатеринбурге мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции откроется в крупном торговом центре "Дирижабль". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник.

"17 февраля на площадке торгового центра "Дирижабль" откроется первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Время его работы - с 11:00 (09:00 мск) до 14:00 (12:00 мск)", - говорится в сообщении.

Екатеринбург уже получил более 63 тыс. доз вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", почти 38 тыс. жителей привились от коронавируса первым компонентом и более семи тысяч - вторым. В пресс-службе отметили, что в вакцинации населения от коронавируса участвуют 16 медучреждений города, в которых задействованы 36 прививочных кабинетов.

Заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба отметил, что подобные пункты появятся в ряде городов области, в частности в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Информировать о их месте и времени работы будут муниципалитеты.

Ежедневно в Екатеринбурге фиксируется около 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Свердловской области действует масочный режим, социальное дистанцирование и изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.