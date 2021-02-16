Полиция проведет проверку после "игры" со школьниками в протестующих в ХМАО

ТАСС, 16 февраля. Полиция проведет проверку по факту "игры" со школьниками в протестующих на "Уроке мужества" в школе №42 в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России во вторник.

Во вторник в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная телеканалом "Мегаполис" (Нижневартовск) в местной школе №42. На видео школьники кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив них шестерых силовиков с щитами и касками. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегают несколько человек и хватают одного из участников, который, возможно, играл роль "провокатора". Также на кадрах выстроившиеся у стены в спортзале силовики с щитами показали школьникам, как нужно делать выпад с одновременным ударом ногой и дубинкой.

"Начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковником полиции Дамиром Сатретдиновым назначено проведение служебной проверки по факту проведения в одном из учебных заведений г. Нижневартовска уроков, включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По ее результатам будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе УМДВ по ХМАО сообщали, что в школе №42 Нижневартовска полицейские провели для учеников "Урок мужества" в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. В ходе него ученикам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством силовиков выступали в роли героев.