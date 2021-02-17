У двух госпитализированных жителей Тюменской области подтвердили гаффскую болезнь

ТЮМЕНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Диагноз "гаффская болезнь" подтвердился у двух человек, доставленных в понедельник из деревни Ишменева в больницу Тобольска Тюменской области, сообщили ТАСС в региональном департамента здравоохранения в среду.

"На сегодняшний день у обоих пациентов диагноз "гаффская болезнь" - алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия (АТПМ) - выставлен коллегиально на основании клинической картины и результатов проведения эпидемиологического расследования. То есть подтверждения того, что такое отравление у пациентов наступило после употребления в пищу зараженной рыбы", - уточнили там.

В пресс-службе добавили, что у обоих мужчин организм дает хороший ответ на проводимое лечение, показатели организма, которые свидетельствовали о заболевании и превышали норму в десятки тысяч раз, сейчас существенно снижаются. "Диагностированные отклонения показателей организма от нормы свидетельствуют об отравлении токсином, поэтому проводится симптоматическая терапия, направленная на стабилизацию состояния человека. Динамика положительная", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили в администрации Тобольского муниципального района, по поручению главы Тобольского района Леонида Митрюшкина в деревню Ишменево будут завозить чистую питьевую воду. В деревню Ишменева выехала бригада медицинских работников, состоящая из педиатра, терапевта, фельдшера и трех медсестер, также работает фельдшер местного ФАПа. Производится осмотр всех жителей населенного пункта, берут необходимые анализы. Специалисты Роспотребнадзора проводят отбор проб воды, почвы, водорослей и рыбы на ишменевском озере. Жителям рекомендуют не рыбачить в местном озере.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.