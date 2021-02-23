В Тюменской области умер заразившийся гаффской болезнью

ТАСС, 23 февраля. Пациент с подтвержденной гаффской болезнью умер в Тюменской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник.

17 февраля власти региона сообщали, что диагноз "гаффская болезнь" подтвердился у двух человек, доставленных из деревни Ишменева в больницу Тобольска Тюменской области.

"Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался. К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний, сказались также возрастные особенности", - сообщили в департаменте.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.